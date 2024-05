Altpapier: Container müssen in der Altstadt bleiben

Plus Der Rohstoff Papier ist begehrt. Es wird aber nicht mehr so viel gesammelt. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Vor zehn Jahren war der Aufschrei im Landkreis Landsberg groß, als die Zahl der Wertstoffhöfe von 53 auf 34 reduziert wurde. Betroffen waren damals einzelne Ortschaften, deren Bewohnerinnen und Bewohner seither ins Nachbardorf fahren müssen, um einen Teil ihrer Wertstoffe zu entsorgen. Jetzt scheint eine weitere Reduzierung von frei zugänglichen Standorten in Landsberg und Kaufering beschlossene Sache zu sein.

In Landsberg wurden 2014 neben zwei Wertstoffhöfen auch neun frei zugängliche Containerplätze erhalten. Deren Zahl soll nun deutlich reduziert werden. Wie viele Standorte wegfallen sollen, wurde bisher nicht öffentlich kommuniziert. Ein heikles Thema. Zwar ist der Frust bei manchem Anwohner groß, weil die Plätze immer häufiger als Müllhalde missbraucht werden, der Luxus, seine Wertstoffe mitunter zu Fuß entsorgen zu können, wird aber auch geschätzt.