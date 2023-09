Kommentar

18:00 Uhr

Am Katharinenberg ist noch keine langfristige Lösung gefunden

Plus Die Einmündung in die Dominikus-Zimmermann-Straße bleibt eine Gefahrenstelle. Die bislang umgesetzten Maßnahmen reichen wohl nicht aus.

Von Dominik Stenzel Artikel anhören Shape

Die Gefahrenstelle am Katharinenberg brennt nach wie vor vielen Landsbergerinnen und Landsbergern auf den Nägeln. Nach dem tödlichen Unfall vor gut einem Jahr wurde zwar schnell gehandelt. Doch Hinweisschildern, Piktogrammen und der Haltelinie zum Trotz kommt es nach wie vor zu Zwischenfällen, die glücklicherweise in den meisten Fällen glimpflich ausgehen. Dennoch zeigen diese: Für eine langfristige Lösung reichen die bisher getroffenen Maßnahmen nicht aus.

Das Problem: Eine auf der Hand liegende Ideallösung gibt es nicht, was in erster Linie an der viel befahrenen und abschüssigen Katharinenstraße liegt. Die Rufe nach einer Ampel an der Kreuzung werden zwar immer lauter. Doch es gibt ebenso nachvollziehbare Argumente, die dagegen sprechen. So kommen Radfahrende oftmals mit hohem Tempo die Straße heruntergefahren. So ist es durchaus denkbar, dass es bei "Rot" insbesondere bei Nässe oder Glätte ein ebenfalls hohes Unfallrisiko geben könnte. Dennoch sollte die Errichtung einer Ampelanlage von den Verkehrsplanern genau geprüft werden, genauso wie eine mögliche Geschwindigkeitsbegrenzung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen