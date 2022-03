Am liebsten Libeskind für die Gedenkstätte

Plus Für Museumspläne im ehemaligen Lager Kaufering VII steht die zuständige Stiftung mit dem renommierten Architekten Daniel Libeskind in Kontakt. Eine Kooperation wäre eine Bereicherung für die Gedenkstätte, findet LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Der renommierte Architekt Daniel Libeskind könnte sich vorstellen, ein Museum rund um die früheren KZ-Außenlager bei Landsberg zu gestalten. Das sind tolle Nachrichten, vor allem wenn man bedenkt, wie alt die Pläne sind, dort einen angemessenen Gedenk- und Lernort zu schaffen.