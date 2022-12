Anbindehaltung: Das Vorgehen von Peta ist fragwürdig

Plus Die Peta zeigt einen Betrieb im Landkreis Landsberg wegen Anbindehaltung an. Der Ärger der Landwirte ist nachvollziehbar, schreibt LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Die Anbindehaltung von Rindern ist umstritten – keine Frage. Noch gibt es aber in Bayern kein Verbot und trotzdem zeigt die Peta einen landwirtschaftlichen Betrieb im Landkreis Landsberg an. Das Vorgehen der Tierrechtsorganisation ist nicht nur deswegen kritisch zu beurteilen.