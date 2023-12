Anfeindungen und Gerüchte sind fehl am Platz

Plus Die Feuerwehrleute und der Winterdienst sind im Dauereinsatz und werden danach noch kritisiert. Hier läuft etwas gewaltig falsch, findet Redakteur Christian Mühlhause.

Für viele Feuerwehrleute und Mitarbeitende von Bauhöfen im Landkreis Landsberg waren die vergangenen Tage sehr anstrengend und so mancher kam dabei sicherlich auch an seine absolute Belastungsgrenze. Der Großbrand in Schondorf und der Wintereinbruch am Tag darauf waren eine enorme Belastung. Dass bei ihnen die Enttäuschung tief sitzt, wenn sie dann noch angefeindet werden oder Gerüchte die Runde machen – bei denen man sich fragt, wer solchen Unsinn glaubt und weiterträgt – ist nachvollziehbar.

In Schondorf hieß es in den vergangenen Tagen, die heimische Feuerwehr sei erst nach 45 Minuten und deutlich nach anderen Wehren beim Großbrand gewesen. Das ist ein Schlag ins Gesicht derer, die regelmäßig dafür trainieren, dass sie schnell zum Einsatzort kommen und im Ernstfall auch schon oft bewiesen haben, dass sie die gesetzlichen Anforderungen einhalten. So mancher, der andernorts arbeitet, ist vielleicht tatsächlich erst später dazu gekommen, aber die Alarmierungskette funktioniert und natürlich waren auch die Schondorfer mit ihren Einsatzfahrzeugen schnell vor Ort. Vielleicht sollten diejenigen, die solchen Unsinn erzählen beziehungsweise weitertragen, einfach mal bei der Feuerwehr mitmachen, dann wüssten sie auch ganz sicher, wie lange die Kameraden, und somit sie selbst auch, tatsächlich gebraucht haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen