Angriffe auf Einsatzkräfte: Eine besorgniserregende Entwicklung

Plus Auch im Landkreis Landsberg werden immer öfter Einsatzkräfte attackiert. Die Täter sollten hart bestraft werden, schreibt LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Nach dem Ende der Corona-Beschränkungen feierten die meisten Menschen den Start ins Jahr 2023 unbekümmert und friedlich. Vor allem wird sich aber das Silvesterchaos in einigen Großstädten in die Erinnerung einbrennen, wo Einsatzkräfte unter anderem mit Raketen und Böllern gezielt angegriffen wurden. Aus dem Landkreis Landsberg sind solche Zwischenfälle Gott sei Dank nicht bekannt. Und doch gibt es besorgniserregende Entwicklungen.