Apotheke im Facharztzentrum: Gibt es keinen Kompromiss?

Keine Frage, der Landsberger Stadtrat steht vor einem schwierigen Abwägungsprozess. Ein Facharztzentrum mit Apotheke und Sanitätshaus am Klinikum schwächt die Innenstadt, ist aber gleichzeitig ein wesentlicher und sinnvoller Bestandteil eines Gesundheitscampus, der weit über die Stadtgrenzen hinaus Bedeutung hat und den Standort Landsberg fit für die Zukunft macht.

Um so unverständlicher ist es, dass beide Seiten bisher offenbar noch nicht das Gespräch gesucht haben. Stattdessen wendet sich nun der Klinikchef in einer Mail an Oberbürgermeisterin und Stadträte, weil er derzeit alle weiteren Planungen für das Facharztzentrum auf Eis legen muss. Klar, die Stadt möchte nicht an ihrem Einzelhandelskonzept rütteln und Klinikum und Landkreis als Bauherrn nicht auf Apotheke und Sanitätshaus verzichten, die für das Facharztzentrum wirtschaftlich und gesundheitspolitisch unverzichtbar sind.

Will die Stadt Landsberg über ihren Schatten springen

Es stellt sich die einfache Frage, ob die Stadt über ihren Schatten springen kann und will und einer Ausnahme von ihrem Einzelhandelskonzept zustimmt. Das Projekt Gesundheitscampus ist in der Stadt sicherlich einzigartig und dient wohl nicht als Präzedenzfall. Eine Entscheidung bis in den Sommer zu verschieben, ist nicht förderlich.

Denn nicht nur in Sachen Apotheke und Sanitätshaus, sondern auch in Bezug auf das geplante Parkhaus, dessen Größe kritisiert wird, sollten Klinikum und Landkreis langsam wissen, woran sie sind. Egal, wie die Abstimmung ausfällt. Dazu wäre es zunächst einmal wichtig, dass sich alle Seiten an einen Tisch setzen. Es muss doch möglich sein, in beiden Fällen eine Lösung, im besten Fall einen Kompromiss zu finden.