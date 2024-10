Die Erweiterung des bestehenden Schulgebäudes auf dem Schlossberg in Landsberg wurde von Beginn an von Teilen der Bevölkerung kritisch gesehen. Die Diskussion mündete in einem Bürgerentscheid. Darin wurde der Neubau im Norden zwar abgelehnt, weil aber zu wenige Landsberger und Landsbergerinnen zur Abstimmung gekommen waren, blieb es beim Beschluss des Stadtrats.

