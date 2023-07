Artenschutz: Klage gegen Projekt in Fuchstal erscheint nicht sinnvoll

Plus In Fuchstal wird ein Antikollisionssystem für Windräder getestet. Dass ein Umweltverein dagegen klagt, ist nur schwer nachvollziehbar, kommentiert Christian Mühlhause.

Ein Umweltverein aus der Oberpfalz klagt gegen die Erprobung eines Antikollisionssystems für Vögel bei Windrädern in Fuchstal. Klingt im ersten Moment absurd, aber genau darum geht es kommende Woche in einer Verhandlung am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof.

Gesicherte Zahlen, wie viele Vögel durch Windkraftanlagen sterben, gibt es nicht, nur Schätzungen. Wer im Internet sucht, stößt dabei auf die Zahl von 100.000 im Jahr vom Naturschutzbund. Das ist ein Problem, und dass der Umweltverein VLAB für den Artenschutz kämpft, ist richtig und wichtig. Bei ihrer Klage gegen die Überwachungs- und Abschalttechnik, die in Fuchstal zum Einsatz kommt, beißt sich die Katze aber in den Schwanz. Wenn diese funktioniert, und erste Ergebnisse deuten darauf hin, wäre das ein großer Gewinn für den Artenschutz.

