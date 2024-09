Als um die Jahreswende im Gespräch war, Sporthallen für die Unterbringung von Geflüchteten zu beschlagnahmen, rückte das Thema Asyl in vielen Orten im Landkreis Landsberg in den Mittelpunkt. Die Hallen blieben Sporthallen. Die Lage hat sich etwas entspannt. Doch bleibt das so oder wird das Thema bald wieder aktuell?

Thomas Wunder Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Asyl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Asylunterkunft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis