Asylsuchende in Sporthallen: Die Regierung muss Lösungen finden

Plus Die deutsche Flüchtlingspolitik stößt an ihre Grenzen. Das zeigt sich jetzt im Landkreis Landsberg, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung hat bei den Landtagswahlen in Bayern eine große Rolle gespielt. Auch im Landkreis Landsberg. Und in den kommenden Wochen wird das Thema in der Lebenswirklichkeit vieler Menschen viel deutlicher zutage treten als bisher.

Bislang waren die Asylsuchenden in Wohnhäusern und Containeranlagen untergebracht. Die Gebäude des ehemaligen Fliegerhorsts in Penzing und die frühere Soccerhalle in Kaufering boten ausreichend Platz. Doch jetzt ist das Ende der Fahnenstange erreicht und der Landrat muss handeln. Seine Ankündigung, Sporthallen für die Flüchtenden zur Verfügung zu stellen, macht er jetzt wahr.

