Asylunterbringungen im Landkreis: Stoppt Panik um die Panik

Plus LT-Redakteurin Lisa Gilz sagt, dass beim Thema Asylunterkünfte die Energie, statt in Wut und Panikmache, besser in kreative Lösungsentwicklungen gesteckt werden sollte.

Wie viel privilegierter müssen sich die Menschen im Landkreis fühlen, damit sie dieses Privileg teilen wollen? Wie viel besser muss es den Gemeinden gehen, damit es nicht erst zu Hetzen, diskriminierenden Aussagen und Aufständen kommt, wenn es um das Thema Asylunterkünfte geht? Wirklich niemand ist froh, wenn Turnhallen zweckentfremdet werden. Von Bundes-, Landes- bis zur Kommunalebene ist man sich bewusst, dass solche Räumlichkeiten wichtig sind für die örtlichen Vereine, Schulen und Kindergärten. Aber anstatt die Arme zu verschränken und sich längstmöglich einer Veränderung zu verwehren, die ohnehin kommt, sollten jetzt Arbeitsgruppen gebildet, Ideen besprochen und umgesetzt werden – damit die Notlösung "Turnhalle" nicht zur Dauerunterkunft wird.

Damit die Menschen, die in den Landkreis fliehen, nicht länger als nötig in den Turnhallen untergebracht werden, müssen Gemeinden, Landkreis und Land zusammenarbeiten – anstatt sich gegenseitig zu beschuldigen. Im Sinne der vielen Leerstände auf dem Land könnte darüber nachgedacht werden, wie etwa alte Bauernhöfe für Asylsuchende in Zukunft genutzt werden könnten, die aufgrund ihrer Größe auch nicht gleich zu kulturellen Brennpunkten eskalieren würden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen