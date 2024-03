Kommentar

Asylunterkünfte: Die Anwohner sollten besser eingebunden werden

Bei der Infoveranstaltung zu Asylcontainern am Schleifweg in Landsberg hatte Landrat Thomas Eichinger (CSU) einen schweren Stand.

Plus Für sein Vorgehen bei den Flüchtlingsunterkünften wird Landsbergs Landrat scharf kritisiert. Was muss besser werden?

Von Thomas Wunder

Landrat Thomas Eichinger ist am Freitag für sein Vorgehen bei der Unterbringung von Flüchtlingen arg kritisiert worden. Bei der Infoveranstaltung zu den Asylcontainern am Schleifweg im Landsberger Osten war er selbst zugegen und musste sich von den Anwohnern einiges anhören. Ein paar Stunden später, beim Auftritt des Kavernenduos 2.0 im Stadttheater, war es Rolf Jürgen Lang, der kein gutes Haar am fern gebliebenen Landrat ließ. Und das nicht nur in Hinblick auf Flüchtlingsunterkünfte.

Nun ist Kritik immer leicht, wenn man nicht in der Verantwortung steht. Seit Beginn der Flüchtlingskrise wurden den Landkreisen Asylsuchende zugewiesen, für deren Unterbringung sie verantwortlich sind. Gebäude, Hallen oder Grundstücke für Container finden sich zwar, doch Betreuung und Integration lassen spürbar zu wünschen übrig. Das ist nicht vordergründig Sache der Landkreise, der Bund stiehlt sich aus der Verantwortung und hofft, dass Ehrenamtliche diese Aufgabe übernehmen. Doch davon finden sich immer weniger.

