vor 55 Min.

Psychische Probleme bei Schülern: Auch Gymnasiasten brauchen Hilfe

Plus Die psychischen Probleme bei Schülern nehmen zu. Der Freistaat verschließt davor die Augen, kritisiert LT-Redakteur Thomas Wunder.

Von Thomas Wunder Artikel anhören Shape

Die Trennung der Eltern, Mobbing oder schulische Schwächen können bei Kindern und Jugendlichen zig Probleme auslösen, die ohne Beratung und Begleitung kaum zu bewältigen sind. Kinder aus wohlsituierten Elternhäusern leiden darunter genauso wie Kinder aus benachteiligten Familien, Mittelschülerinnen genauso wie Gymnasiasten.

Dennoch macht der Freistaat einen Unterschied, indem er die Jugendsozialarbeit an Gymnasien nicht fördert, an allen anderen Schularten allerdings schon. Und so konnten die Mitglieder des Ausschusses für Jugend, Familie, Soziales und Bildung zwar dem Antrag der Montessori-Schule Kaufering auf Jugendsozialarbeit an Schulen zustimmen, für die drei Gymnasien musste jedoch eine Sonderlösung her.

