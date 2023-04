Aus den Fehlern des Krötensterbens lernen

Plus Während der Amphibienwanderung sollte man aus Rücksicht vor den Tieren und ihren Rettern besonders umsichtig fahren, kommentiert LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Mit den steigenden Temperaturen beginnt die Frühjahrswanderung der paarungsbereiten Kröten, Frösche und Molche aus den Winterverstecken hin zu ihren Laichgewässern. Mehrere tote Kröten werden am Dienhauser Weiher im Gebiet der Gemeinde Denklingen von einer Spaziergängerin gefunden. Um das Gewässer werden die Tiere eigentlich mit allen Maßnahmen geschützt und dennoch mussten sie aufgrund eines Fehlers sterben. Dass das Staatliche Forstamt offen zu seiner Verantwortung steht, ist richtig und wichtig, um aus den Fehlern zu lernen.

Denn beim Überqueren der Straßen und Wege geraten die Amphibien schnell in Lebensgefahr. Damit möglichst viele die Wanderung überstehen, helfen Umweltschützer auf dem Weg. So kümmert sich der Angelverein Petri Heil Altenstadt/Schongau um den Krötenschutz am besagten Weiher. Doch das bringt nur bedingt viel, wenn die angrenzende Waldstraße aus Versehen nicht umfahren wird, wie es einem Forstamtsmitarbeiter passiert ist.

