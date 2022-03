Auswirkungen des Ukraine-Kriegs: Die Sorgen ernst nehmen

Plus Erste Auswirkungen des Ukraine-Kriegs sind auch im Kreis Landsberg zu spüren. Wie LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger die Situation einschätzt.

Engpässe bei Klopapier und Nudeln kennen wir schon, jetzt gibt es ein neues Produkt, das Mangelware ist: das Speiseöl. Manchmal merkt man an den kleinen Dingen, wenn im Großen etwas richtig schiefläuft. Wobei schieflaufen hier als Ausdruck viel zu wenig ist, denn die weltweite Krise, die wir haben, in der wir leben müssen, ist für alle eine Katastrophe, die Angst macht. Das Speiseöl im Supermarkt ist dafür nur ein alltägliches Indiz. Denn nach zwei Jahren Corona müssen wir jetzt schon wieder feststellen, dass die selbstverständlichen Dinge, es einfach nicht mehr sind. Erst mal Kleinigkeiten, die aber in eine große Energiekrise münden könnten und unser Leben weit mehr einschränken, als es uns bisher klar ist. Sprit- und Gaspreise schießen in die Höhe, der Weizen wird teurer und das, obwohl wir in Sachen Lebensmittel schon seit Langem eine deutliche Preiserhöhung haben.

