Bachrenaturierung: Die Fehler der Vergangenheit beseitigen

Plus Über 90 Prozent der deutschen Flüsse sind in ihrem Lauf verändert. Gut, dass ein Umdenken stattfindet, kommentiert LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Laut dem Umweltbundesamt sind über 90 Prozent der deutschen Flüsse und Bäche über weite Strecken begradigt, eingeengt, verrohrt oder von Bauwerken unterbrochen. Gut, dass der Rückbau großzügig mit Fördergeldern versehen ist. Denn die Vorteile eines natürlicheren Bachverlaufs liegen auf der Hand. Denn durch Renaturierungen kann der ökologische Zustand und die Aufenthaltsqualität der Gewässer verbessert werden.

Die Menschheit nutzt sei jeher Fließgewässer, etwa zur Wasserversorgung, Energieerzeugung oder zum Warentransport. Dabei wurden mit der Zeit viele Gewässerläufe begradigt oder eingeengt. Das starre Korsett sorgt für viele Probleme, wie Hochwasser oder eine Abnahme der ökologischen Vielfalt. Das Fischmonitoring am Mühlbach hat beispielsweise gezeigt, wie stark Wehre den Forellenbestand negativ beeinflussen können.