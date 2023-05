Bahnausbau: Bund und Freistaat müssen sich einigen

Plus Das Nadelöhr zwischen Eichenau und Pasing wird viergleisig. Diese Entscheidung war überfällig, meint LT-Redakteur Thomas Wunder.

Bahnprojekte benötigen Zeit. Das gehört zur Realität in Deutschland. Zu spüren bekommen das die Pendler auf der Zugstrecke zwischen Buchloe und München. Politik und Bahn geben dabei kein gutes Bild ab.

Lange Zeit sah es so aus, als ob die CSU gegen einen viergleisigen Ausbau des Abschnitts zwischen Eichenau und Pasing ist. Das Nadelöhr sorgt schon jetzt dafür, dass sich der Zugverkehr regelrecht staut. Mit der nun abgeschlossenen Elektrifizierung der Strecke und dem Ausbau der Stammstrecke in München werden aber mehr Züge zwischen Lindau und München verkehren.