Kommentar

vor 33 Min.

Bahntickets in Landsberg: Abgehängt in der digitalen Bahn-Welt

Plus Der persönliche Bahnticket-Verkauf in Landsberg ist Geschichte. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Von Thomas Wunder

Die Digitalisierung des Bahnreisens schreitet voran. Bahnkunden können per Internet und App Zugtickets und Reservierungen buchen, erhalten eine SMS aufs Smartphone, wenn ein Zug sich verspätet. Wer noch analog unterwegs ist, wird zusehends abgehängt. So geht es jetzt wohl auch den Kundinnen und Kunden in Landsberg.

Persönlich ein Ticket am Schalter kaufen, sich beraten lassen, das ist in Landsberg ab Januar nicht mehr möglich. Dass sich das Reisebüro Vivell aus diesem Geschäft verabschiedet ist verständlich. Der Verdienst steht in keinem Verhältnis mehr zu Aufwand und Anforderungen. Gleichzeitig werden immer mehr Tickets online gebucht, gerade auch das aktuell beliebte Deutschland-Ticket.

