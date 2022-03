Bauarbeiten am Hinteranger in Landsberg: Geduld ist gefragt

Plus Die provisorische Sanierung des Hinterangers kann nicht mehr aufgeschoben werden. Bei der Umleitung des Verkehrs ist Einfallsreichtum gefragt, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Eines ist in der Sitzung des Landsberger Bauausschusses deutlich geworden: Die provisorische Sanierung des Hinterangers darf und kann nicht weiter aufgeschoben werden. Durch die Sperrung der wichtigen Verbindungsstraße wird es zwangsläufig zu Verkehrsbehinderungen kommen. Es ist also die Geduld der Autofahrer gefragt – und schon im Vorfeld der Einfallsreichtum der Verwaltung.