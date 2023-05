Bauen im Kreis Landsberg: Den Ortskern nicht leer regulieren

Plus Immer mehr Orte im Landkreis Landsberg regulieren das Bauen und Sanieren im Dorfkern. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

In Denklingen heißt es Baufibel, in anderen Orten innerörtlicher Bebauungsplan oder ähnlich. Ziel ist jeweils der Erhalt des speziellen dörflichen Charakters. Das ist auf den ersten Blick ein löblicher Ansatz, doch ist er heutzutage noch der richtige?

Die Ortskerne sterben Stück für Stück aus. Alte, große landwirtschaftliche Anwesen stehen leer, weil der Betrieb längst aufgegeben oder ausgesiedelt wurde und niemand die Gebäude bewohnen möchte. Abreißen und neu bauen ist nicht erlaubt, sei es aus Gründen des Denkmalschutzes oder eines innerörtlichen Bebauungsplans.