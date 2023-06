Bauen in Landsberg: Nachverdichtung muss sensibel sein

Plus Bauprojekte in der Landsberger Schwaighofsiedlung sind ein sensibles Thema. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Überall im Landsberger Stadtgebiet gibt es große Grundstücke, die lediglich mit einem Einfamilienhaus bebaut sind. In Zeiten knapper Baugrundstücke werden da Begehrlichkeiten geweckt. Nachverdichtung ist das Zauberwort. Doch damit muss sensibel umgegangen werden.

Stehen Haus und Grund zum Verkauf, sind es Bauträger, die auf solchen Grundstücken liebend gerne Mehrfamilienhäuser errichten würden. Doch es gibt auch den Wunsch, an bestehende Gebäude anzubauen. Die direkten Nachbarn, aber auch andere Anwohner befürchten unter anderem Schattenwurf, mehr Autos, die irgendwo abgestellt werden müssen, und mehr Verkehr.