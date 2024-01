Bauernproteste: Die Politik muss verlässlich sein

Plus Die Landwirte protestieren und blockieren den Verkehr. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Die Meinungen zu den Bauernprotesten gehen auseinander. Einerseits bekommt die Landwirtschaft grundsätzlich viel Unterstützung aus der Bevölkerung. Auch jetzt anlässlich der Proteste und Blockaden. Andere finden jedoch, dass die Aktionen über das Ziel hinaus schießen.

Die jüngsten Kürzungspläne der Ampel-Koalition haben das Fass für viele Landwirte zum Überlaufen gebracht. Auch das Einlenken der Regierung half nichts mehr. Denn nicht allein der Dieselpreis treibt sie auf die Straße, sondern ein agrarpolitischer Schlingerkurs, der bis in die Merkel-Jahre zurückreicht. Große Betriebe profitieren von Subventionen, kleine Betriebe, meist im Nebenerwerb geführt, in der Regel nicht.