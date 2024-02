Bauernstreik: Bitte keine Hupkonzerte, sondern Diskussionen

Plus Wäre ein friedlicher Protest im Fuchstal nicht besser für den Dialog? Warum Politiker die jetzige Art von Konfrontation vernünftigerweise meiden. Ein Kommentar.

Verkehrsstaus, enge Straßen, Politiker, die ihre Arbeit vor Ort nicht mehr machen können, und jede Menge Hupkonzerte, das bestimmt gerade den Alltag in der Region und nicht nur hier. Französische Verhältnisse in Deutschland? Die Unzufriedenheit mit der Regierung ist groß, und da es offensichtlich kaum Annäherungen oder Gespräche gibt, wird halt weiter protestiert. Die Frage ist nur, wie und wie lange noch?

Es ist an der Zeit, dass man die Themen politisch größer angeht, bevor man den Rotstift bei den Bauern ansetzt. Gibt es keine wichtigeren Probleme in der Umwelt, als den Diesel? Die Themen sind vielfältig und anstatt sich in schwarzen Limousinen zu verstecken, sollten die Politiker wirklich vielleicht mal bei so einer Demo nicht nur einfach vorbeifahren, sondern sich den Themen stellen. Das wäre mutig, bei den jetzigen Verhältnissen allerdings fast schon tollkühn. Und das liegt an der Art und Weise der Demonstrationen. Denn zuhören und reden kann man nur, wenn die anderen es auch wollen, und nicht nur schreiend und hupend dagegen sind. Wann sind die Demonstranten denn bereit, vernünftig zu diskutieren? Man muss sich doch nicht wundern, dass Politiker diese Form des Protests meiden. Wer wird denn von uns gerne so behandelt, ausgebuht oder angegriffen? Beide Seiten sollten also etwas ändern.

