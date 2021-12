Bauvorhaben am Bayertor: Es herrscht zu wenig Transparenz

Plus Direkt neben dem Landsberger Bayertor soll ein Wohn- und Geschäftshaus entstehen. Viele Bauvorhaben würden mehr Akzeptanz erfahren, wenn man sie transparenter kommunizieren würde, sagt LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Die Projekte des Architekten Wolf-Eckhart Lüps in Landsberg waren nie unumstritten, seine schlichten und modernen Formen passen sich aber erstaunlich gut in die Altstadt ein. Das Foyer im Stadttheater ist eine ideale Ergänzung zum alten Bürgertheater und so manches Fest ging dort schon sehr stilfest und dank der Räume sehr gelungen über die Bühne. Das Gleiche gilt für die Wohnungen am Bäckertor und die sehr dominante Umsetzung der Suytermühle in Rot und Grau. Lüps hat die Stadt bereichert, und deshalb vertrauen auch viele auf sein Geschick am Bayertor. Das ist verständlich. Und wahrscheinlich wird man sich auch daran gewöhnen, dass die Ansicht des Bayertors nach vielen Jahren nicht mehr die eines Solitärs ist.

