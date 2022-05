Bauvorhaben: Der Landsberger Stadtrat sollte mehr öffentlich diskutieren

Plus Eine neue Gastronomie in Landsberg? Braucht die Stadt das an diesem Platz? Und was sagen die Bürger zu den Kosten von 2, 8 Millionen Euro. Warum steckt man das Geld nicht ins Inselbad? Ein Kommentar von LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Das Inselbad macht auf. Wir freuen uns auf diese Saison, die pünktlich beginnt, es gibt einen Sprungturm und nach zwei Corona-Jahren kommen die Gäste wieder ohne Voranmeldung ins Bad, das sollte den Betrieb sehr erleichtern. Kurz, es sind gute Aussichten für das neue Jahr, aber apropos Aussicht: Diejenigen, die das alte Bad lieben und schätzen – vor allem den tollen Blick auf den Lech von der Terrasse aus – die sollten es heuer unbedingt noch mal genießen und nutzen, denn wenn die Umbaupläne der Stadt so wie genehmigt vonstatten gehen, dann ist Schluss damit. Dieser Blick ist dann nur noch den Gästen eines neuen Restaurants (vormals Inselbadgastronomie) gestattet, das hier teuer gebaut werden soll.

