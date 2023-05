Bei Bauvorhaben in Erpfting ist keine klare Linie zu erkennen

Plus Darf das alte Bauernhaus in Erpfting durch einen Neubau ersetzt werden? Die Stadträte sollten bei der Entscheidung auch einen Blick in die Vergangenheit werfen.

Die Diskussionen um ein altes Bauernhaus an der Mittelstetter Straße beschäftigen viele Menschen in Erpfting. Bald könnte über die Neubaupläne des Eigentümers im Bauausschuss entschieden werden. Die Stadträtinnen und Stadträte sollten dabei durchaus die Entwicklungen in der Vergangenheit berücksichtigen.

Es ist gut, dass Thomas Hermann bei dem Termin die Position und das Vorgehen des Landesdenkmalamts erklären konnte. Es ist seine Aufgabe, anhand von Fakten die Bedeutung des Bauernhauses für den Ensembleschutz zu beurteilen. Etwas unglücklich war allerdings, den Besitzern zum jetzigen Zeitpunkt die Möglichkeit eines Verkaufs des Anwesens nahezulegen. In den Landsberger Ortsteilen wünschen sich viele Bewohnerinnen und Bewohner, dass junge Familien eine Chance haben, in ihrem Heimatdorf zu bleiben.

