Corona-Testzentrum: Lieber auf Nummer sicher gehen

Plus Weihnachten naht und in diesem Jahr will man wieder die Verwandten besuchen. Auch Geimpfte können das Coronavirus in sich tragen. Ein zusätzlicher Test ist eine gute Sache, findet LT-Redakteurin Margit Messelhäuser.

Ganz so einsam wie im vergangenen Jahr wird Weihnachten diesmal nicht mehr. Viele sind geimpft und schon geboostert, da darf man sich schon auf ein Fest mit den Eltern und Großeltern freuen. Gleichzeitig erleben wir aber immer mehr, dass eine Impfung nicht automatisch vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützt. Wer verantwortungsvoll handeln möchte, wird trotz Impfung ein Unwohlsein verspüren.

