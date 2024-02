Bei den Montagsdemos sollte der Bogen nicht überspannt werden

Plus Neben den Spaziergängern sind jetzt ach schwere Fahrzeuge in Landsberg unterwegs. Dafür zeigen immer weniger Menschen Verständnis.

Das Demonstrationsrecht ist ein Grundrecht und ein Aushängeschild unserer Demokratie. Bürgerinnen und Bürger sollen jederzeit die Möglichkeit haben, ihre Meinung öffentlich Kund zu tun, egal, zu welchem Thema. Die rechtlichen Grenzen dafür sind weit gefasst, vieles ist möglich, denn das Demonstrationsrecht ist ein hohes Gut. Und das ist auch richtig so.

Für Viele stellt sich aktuell aber die Frage, ob diese rechtlichen Grenzen ausgereizt werden müssen. Im konkreten Fall, wenn jeden Montagabend Traktoren, Lastwagen und Autos hupend durch die engen Straßen in der Landsberger Altstadt fahren und für Stau im Feierabendverkehr sorgen. Keine Frage, rechtlich ist das nicht zu beanstanden. Doch überspannen die Landwirte, Handwerker und weiteren Demonstrierenden damit nicht den Bogen des Zumutbaren?