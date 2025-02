Bei diesem Ergebnis gibt es keine zwei Meinungen

Die Bürgerinnen und Bürger haben entschieden und bei diesem Ergebnis und der hohen Wahlbeteiligung gibt es keine Zweifel: Ein neues Landratsamt zu diesem Preis wird es nicht geben. Deutlicher kann man es nun nicht sagen. Ein klarer Erfolg für die Bürgerinitiative. Und eine deutlichere Abfuhr hätten Landrat Thomas Eichinger und die Mehrheit des Kreistags nicht bekommen können. Das ist die Ausgangslage.

Aber was ist jetzt der Auftrag der Bürgerinnen und Bürger, der aus dieser Entscheidung für den Kreistag erfolgt: Ein abgespecktes Landratsamt in einem Jahr an einem anderen Standort noch mal zu planen? Eine einfache Idee. Doch wird dieser Bau dann noch angesichts der steigenden Kosten, der bereits verplanten Gelder in rund einem oder zwei Jahren noch deutlich billiger sein als das jetzt geplante Landratsamt, oder ist das jetzt schon mehr als unwahrscheinlich? Hat der Landrat hier noch mit einem anderen Standort ein Ass im Ärmel oder ist dann dieser Standort doch die ungeliebte Bossewiese, die die Stadt als Standort insgeheim favorisiert hatte? Man darf gespannt sein. Denn eins ist klar, die Landsberger Oberbürgermeisterin wird nicht am bisher vorgesehenen Standort am Penzinger Feld Abstriche im Hinblick auf Optik machen. Das hat sie mehrfach in der Vergangenheit deutlich gemacht.

Es ist also nicht so einfach, was man jetzt mit diesem Auftrag der Bürgerschaft macht. Wie wäre es, wenn man aus zwei nicht ideal laufenden Bauprojekten jetzt nach dieser sehr deutlichen Entscheidung doch noch etwas Positives macht und Urbanes Leben am Papierbach und die Raumnot des Landratsamtes zusammenbringt? Die einen haben leere Gewerbeflächen, die anderen keinen Platz für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Vorschlag ist nicht neu, wurde aber eigentlich nie diskutiert und hätte jetzt einen besonderen Charme. Auch ein Neubau scheint möglich. Aber warum neu bauen, wenn es genug leer stehende Gebäude gibt? Marius Jung, Projektleiter bei ehret und klein könnte sich vorstellen, hier einen Vorstoß zu machen. Man darf also abwarten, was Thomas Eichinger und die Mitglieder des Kreistages dazu sagen.