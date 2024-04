Bei Radwegbau ist ein langer Atem notwendig

Plus Der Landkreis Landsberg baut sein Radwegnetz Stück für Stück aus. Eine Investition, die sich in mehrfacher Hinsicht lohnt.

Wer im Landkreis Landsberg mit dem Fahrrad unterwegs ist, der stößt immer wieder auf Lücken im Radwegnetz und muss auf die Straße ausweichen. Doch die Lücken werden Stück für Stück geschlossen. Dass der Landkreis und seine Gemeinden dafür viel Geld in die Hand nehmen ist eine sinnvolle Investition.

Zum Klimaschutz gehört auch, dass Alternativen zum motorisierten Verkehr angeboten werden. Radwege, die die Ortschaften verbinden und im besten Fall auch zu den größeren Firmen führen, sollen die Entscheidung zum Umstieg von vier auf zwei Räder leichter machen. Gut ausgebaute Radwege sind aber auch ein sanfter Standortfaktor für den Tourismus. Die neuen Verbindungen zwischen Ammersee und Lech machen den Landkreis auch bei Urlaubern attraktiv, die mit dem Fahrrad unterwegs sind.