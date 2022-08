Fünf Seen Filmfestival in Starnberg: Immer besondere Filme und Stars

Der Starnberger See ist immer einen kleinen Besuch wert. Im Moment ist es nicht nur die tolle Kulisse, die anlockt, sondern die Filmvielfalt beim Fünf Seen Filmfestival. Ein Kommentar von LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Es geht immer um das Filmprojekt, und auch die Stars, die beim Fünf Seen Filmfestival in Starnberg mit dabei sind, stehen nicht nur für sich, sondern für ihr Team. Das sagt auch eindrucksvoll Iris Berben, die betont, wie wichtig die Leistung des ganzen Filmteams sei und wie man dann, wenn das Publikum wie in Cannes den Film „Triangel of Sadness“ begeistert feiert, einfach nur glücklich ist.

Mit Matthias Helwig kann sich der Landkreis Starnberg glücklich schätzen

Glücklich kann auch der Landkreis Starnberg sein, der einen Kinobegeisterten wie Matthias Helwig hat, der nun mit seinem Team bereits zum 16. Mal zu diesem ganz besonderen Filmfest lädt. Das Festival hat einen beeindruckenden Ruf, und auch der Landkreis Landsberg kann hier einige Vertreter hin entsenden, wie beispielsweise den neuen Film über ein Theaterprojekt aus Landsberg. „Arturo Ui“ war nicht nur ein eindrucksvolles Crossover-Theaterprojekt in Landsberg, sondern man kann auch im Film sehen, wie viel Liebe, Herzblut und Engagement dahinter stecken. Brechts Parabel ist aktueller denn je und muss gezeigt werden, um rechtsradikale Tendenzen in die Schranken zu weisen. Ein wichtiges Projekt, das im Herbst auch in Landsberg gezeigt wird und unbedingt von der Stadt Landsberg und dem Landkreis unterstützt werden sollte. Wenn nicht dieses Projekt von Kurt Tykwer, Robert Fischer und Wolfgang Hauck, was wäre dann überhaupt noch förderwürdig? Auch Iris Berben sprach sich in Starnberg dafür aus, Einsatz zu zeigen. Gegen Rassismus und dafür, die Menschen in ihrer Vielfalt anzuerkennen. Das ist das, was Kunst auch leisten kann. Sich einzusetzen, aufmerksam zu machen, wenn die Politik, die Menschen nicht mehr erreicht.

