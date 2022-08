Der einzige Wermutstropfen des Landsberger Festwochenendes

Plus Das vergangene Wochenende in Landsberg ist gespickt mit musikalischen und sportlichen Höhepunkten. Doch ein Umstand trübt die Stimmung, kommentiert LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Ihren Radio-Hit „Fliang“ schmetterten am Sonntagabend auf dem Hauptplatz viele mit. Fans der Singer-Songwriterin Claudia Koreck hatten sich auf deren Auftritt im Rahmen des LechStadtFests gefreut, und sie wurden von der Traunsteinerin nicht enttäuscht.