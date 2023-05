Beim Parken in Landsberg sind moderne Lösungen gefragt

Plus Der Ärger über das Parken im Landsberger Stadtgebiet ist nachvollziehbar. Automaten ohne Kartenterminals und Wechselgeld sind nicht mehr zeitgemäß.

Das Parken im Landsberger Stadtgebiet brennt vielen Bürgerinnen und Bürgern auf den Nägeln. Dabei geht es in der durch einen Facebookpost angestoßenen Diskussion dieses Mal gar nicht um die Erhöhung der Gebühren, sondern um in die Jahre gekommenen Automaten - ohne Wechselgeld oder Kartenterminals. Die Forderung nach modernen Lösungen ist verständlich.

Wegen des ohnehin hohen Verkehrsaufkommens in der Landsberger Altstadt ist es natürlich erstrebenswert, dass möglichst viele Autofahrerinnen und Autofahrer insbesondere die Stellplätze in den Parkgaragen ansteuern. Dieses Ziel soll unter anderem über die Gebühren erreicht werden. Trotzdem sollte das oberirdische Parken, das vor allem bei schnellen Erledigungen in der Innenstadt eine Rolle spielt, einigermaßen praktikabel bleiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen