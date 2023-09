Beim Pflegeprojekt Egling ist Teamarbeit gefragt

Plus Wenn die Beteiligten in der Eglinger Pflegediskussion einmal miteinander statt gegeneinander reden würden, könnte dabei etwas sehr Gutes entstehen.

Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Das scheint gerade in Egling der Fall zu sein. Der Informationsabend der Bürgerinitiative hat vor allem eins deutlich gemacht: Es besteht weiterhin Rede- und Handlungsbedarf. Nicht nur zwischen der Bürgerinitiative und der Gemeinde, aber auch mit allen Bürgerinnen und Bürgern. Denn es wünschen sich alle das gleiche – ein Pflegeheim in der Gemeinde.

Sich einmal zusammen an einen Tisch zu setzen, ohne Dickköpfigkeit an einer Diskussion teilzunehmen, mag schwierig sein, ist aber bitter notwendig, denn die Plätze werden gebraucht. Keine 100, aber einige. Natürlich, jeder der Beteiligten hat sich bereits in die eigenen Ideen verkopft. Das wird klar, wenn die Gemeinde auf ihre Pläne besteht und sagt, es gäbe keine andere Lösung. Aber auch, wenn Bürgerinitiativisten anstatt Fragen zu beantworten, auf ihren Argumenten beruhen, die sie schon zum x-ten Mal anbringen. Zugehört wird nicht und zusammengearbeitet erst recht nicht.

