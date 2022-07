Bergstraßenfest in Landsberg: Vorfreude auf mehr

Plus Noch findet in Landsberg statt dem Bergstraßenfest ein langer Einkaufssamstag statt. Das ist den Veranstaltern nicht zu verdenken, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Die Sorge vieler Veranstalter vor diesem Sommer war groß: Kann alles wie vorgesehen stattfinden oder macht das Coronavirus den Plänen wieder einen Strich durch die Rechnung? Diese Sorge hatten Vereine, Kommunen,. aber auch professionelle Veranstalter.