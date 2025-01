Beschmierte Wahlplakate zeugen von politisch schwierigen Zeiten

Wahlplakate sind im Wahlkampf ein bewährtes Mittel. Die Kandidaten zeigen Gesicht und betreiben mit prägnanten Slogans Eigenwerbung. Dass die Banner – wie in diesen Wochen – auch im Bundestagswahlkreis Starnberg-Landsberg immer öfter zerstört und beschmiert werden, ist eine traurige Entwicklung in politisch und gesellschaftlich ohnehin schwierigen Zeiten.

Die Parteien stellen Mutmaßungen an, wer hinter den Vandalismus-Aktionen stecken könnte. Konkrete Beweise gibt es nicht. Ganz egal, wer dahintersteckt: Die Sachbeschädigungen – manchmal gehen diese auch mit Beleidigungen gegenüber einer Partei oder einem Politiker einher – müssen konsequent verfolgt werden. Wobei die Ermittlungsbehörden oftmals an ihre Grenzen stoßen: Schließlich dürften die Täterinnen und Täter vornehmlich nachts unterwegs sein. Denn im Schutz der Dunkelheit ist die Wahrscheinlichkeit, von Zeugen gesehen oder auf frischer Tat ertappt zu werden, geringer.

In gewisser Weise spiegelt die Zerstörungswut auch das aufgeladene Klima in Politik und Gesellschaft wider. Es ist wichtig, dass die Politikerinnen und Politiker demokratischer Parteien klare Kante gegen Populismus und jegliche Form von Extremismus zeigen. Allerdings sollten sie auch zu einem wieder respektvolleren und sachlicheren Umgang untereinander zurückkehren und zumindest die Absicht zeigen, bei schwierigen Themen gemeinsam Lösungen zu finden. Die Ereignisse zuletzt im Bundestag machen da wenig Hoffnung – die Gräben scheinen sich weiter zu vertiefen. Den äußersten Rändern spielt das leider in die Karten.