Brand im Landsberger Inselbad: Glück im Unglück

Plus Für viele war der Brand im Inselbad ein Schock. Beschäftigten und Feuerwehren ist zu verdanken, dass nicht mehr passiert ist, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Viele Menschen in der Region fiebern dem 1. Mai schon seit Langem entgegen: Denn nach zwei von Corona geprägten Jahren kann die Freibadsaison heuer wieder pünktlich starten – und zwar ohne pandemiebedingte Einschränkungen. Umso größer dürfte bei manchen der Schock gewesen sein, als sie von einem Brand im Landsberger Inselbad am späten Dienstagnachmittag erfuhren. Der schnellen Redaktion der Beschäftigten und der Feuerwehren ist es zu verdanken, dass nicht mehr passiert ist.