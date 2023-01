Brand in Obermühlhausen: Die Nachbarn unterstützen die Retter

Plus Nach Silvester hört man noch viel darüber, wie massiv Rettungskräfte in den Städten bei Einsätzen attackiert werden. Ganz anders im kleinen Dorf Obermühlhausen, hier helfen die Menschen der Feuerwehr.

Auf dem Dorf kennt man sich. Auch im kleinen Obermühlhausen mit rund 300 Einwohnern. Und selbstverständlich hilft man hier nicht nur dem Nachbarn, wenn es brennt, sondern unterstützt auch die Rettungskräfte. Keine Behinderung, kein Anpöbeln, sondern Hilfe, wenn man sie braucht in Notsituationen. Eigentlich sollte so etwas ja selbstverständlich sein, ist es allerdings nicht mehr, wie uns der Silvesterabend in vielen Großstädten gezeigt hat. Und nicht nur der, denn es häufen sich die Vorfälle, in denen man helfende Menschen attackiert. Rettungskräfte nicht nur nicht unterstützt, sondern massiv in ihrer Arbeit behindert und sogar beschimpft oder angreift. Eine sehr unschöne und gefährliche Entwicklung in unserer Gesellschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen