Brücken & Co.: Infrastruktur ist in Gefahr

Eine Brücke, die ohne Vorwarnung einstürzt, das Chaos im öffentlichen Nahverkehr bei der Fußball-EM, Straßen-Baustellen, die sich über Monate hinziehen: Die Sorge um die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland ist groß. Die Probleme sind auch im Landkreis Landsberg zu spüren. Es fehlt nicht nur an Geld für notwendige Sanierungen, sondern auch an Firmen, die die Baumaßnahmen übernehmen.

Thomas Wunder Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Infrastruktur Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis