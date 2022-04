Bürgerbegehren Denklingen: Gemeinderat sollte Fehler eingestehen

Plus Laut Landratsamt hat der geplante Bürgerentscheid in Denklingen keinen Einfluss auf die Genehmigung zweier Wohnblöcke. Wer recht hat, soll recht bekommen. Ein Kommentar.

Wer zu spät kommt, den bestraft das Landratsamt. So jedenfalls dürften viele Denklinger Bürgerinnen und Bürger denken. Jetzt ist die Sorge groß, dass der Bürgerentscheid, der den Bau von großen Mehrfamilienhäusern in der Bahnhofstraße verhindern soll, ins Leere laufen wird.