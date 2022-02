Bürgerentscheid in Egling: Auch nach der Wahl bleiben Fragen ungeklärt

Plus Die Mehrheit der Eglinger Bürgerinnen und Bürger befürworten einen Netto-Supermarkt in ihrem Ort. Der Bürgerentscheid ist gut für die Demokratie. Ein Kommentar.

Über einen möglichen Netto-Discounter wird in Egling schon seit fünf Jahren kontrovers diskutiert. Die Argumente beider Lager sind nachvollziehbar, ihre Sorgen sind berechtigt. Das unterstreicht auch die einstige Patt-Situation im Eglinger Gemeinderat. Was tut man am besten, wenn man aus einer festgefahrenen Situation mit verhärteten Fronten nicht herauskommt? Man bezieht alle mit ein und lässt sie an der Entscheidung teilhaben.

