Kommentar

18:26 Uhr

Bürgerentscheid in Egling: Das ist der richtige Weg

Am 20. Februar findet in Egling ein Bürgerentscheid zur Ansiedlung eines Supermarkts statt.

Plus In Egling sollen die Bürgerinnen und Bürger über eine Supermarkt-Ansiedlung entscheiden. LT-Redakteur Thomas Wunder befürwortet die Entscheidung.

Von Thomas Wunder

Ob die Bürgerinnen und Bürger von Egling einen Supermarkt im Ort brauchen oder nicht, darüber wird in der Lechraingemeinde gerade intensiv diskutiert. Die Argumente von Gegnern und Befürwortern sind jeweils nachvollziehbar, was auch das Stimmen-Patt in der Abstimmung im Gemeinderat allzu deutlich zeigt. Doch reicht dieses Votum der gewählten Bürgervertreter für eine Entscheidungsfindung aus? Sollten nicht die Bürgerinnen und Bürger in dieser Frage gehört werden? Die Mehrheit im Gemeinderat ist dieser Meinung und hat sich für ein Ratsbegehren ausgesprochen. Das ist der richtige Weg.

