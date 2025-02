Bürgerentscheid Landratsamt: Abwarten und Ruhe bewahren

Die Verwirrung um den Bürgerentscheid zum Neubau eines Landratsamts im Landsberger Osten ist komplett. Nein, es reicht nicht, dass die Fragestellungen im Vorfeld für Diskussionen sorgen und durchaus unterschiedlich interpretiert wird, was ein mögliches Ja oder Nein bei der Abstimmung zu Ratsbegehren, Bürgerbegehren und Stichfrage letztlich bedeutet, jetzt kommt auch noch ein inhaltlicher Fehler in einigen Briefwahlunterlagen dazu.

Dass der Fehler, der ja offenbar bayernweit und bereits bei früheren Bürgerentscheiden aufgetreten ist, bisher noch nicht entdeckt wurde, spricht dafür, dass sich die Wählerinnen und Wähler eher daran orientieren, was auf dem „Wegweiser für die Briefabstimmung“ und den beiden hellgrünen und grünen Umschlägen selbst steht, und nicht daran, was auf dem Abstimmungsschein steht. Glaubt man den Verantwortlichen im Landratsamt, dann werden die aufgrund des Fehlers ungültigen Stimmzettel die Entscheidung zum Neuen Landratsamt nicht beeinflussen.

Das hängt allerdings vom Ausgang der Abstimmung ab. Fällt diese denkbar knapp aus, könnte es sein, dass sich die Regierung von Oberbayern erneut mit den fehlerhaften Briefwahlunterlagen beschäftigen muss. Vorab auf ein „Stopp“ zu drängen, macht keinen Sinn, ebenso wie eine Rückholaktion. Teilweise wurde ja schon gewählt und die Briefwahlunterlagen bei der zuständigen Kommune eingeworfen. Es macht also Sinn, dass Landratsamt und Regierung die Ruhe bewahren. Nein, das Motto lautet Abwarten und darauf hoffen, dass der Wählerwille am 23. Februar eindeutig ist. Das wäre im Übrigen auch in Bezug auf das künftige Vorgehen in Sachen neues Landratsamt wünschenswert.