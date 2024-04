Bürgergeld: Ein Schaden oder ein Segen?

Plus Das Thema Bürgergeld sollte dringend neu überdacht werden. Hier ist eine Zusammenarbeit von Politik und Arbeitgebern gefragt. Ein Kommentar von Alexandra Lutzenberger.

Wir alle gehen gerne essen, oder die meisten von uns. Und wundern uns manchmal, wenn das Restaurant gleich zwei Ruhetage hat, oder es mal zwei Wochen dort wegen Personalmangels nur Getränke gibt. Doch die Betriebe in Deutschland leiden unter Personalmangel – nach Corona ist nichts mehr, wie es war, und viele suchen Köche, Hilfspersonal und Mitarbeiter, um einfach ihre Qualität und ihre Öffnungszeiten aufrechtzuerhalten.

Das Bürgergeld, das viele bekommen, ist sicher nicht allein schuld, dass man in dieser Situation ist, allerdings rechnen viele Bewerberinnen und Bewerber den Arbeitgebern vor, warum es manchmal finanziell gar nicht sinnvoll ist, wieder zu arbeiten. Wer Mindestlohn erhält, kann davon meist nicht leben und bezieht zusätzlich Bürgergeld. Den Minijob muss er sich dann (mit einem Freibetrag von 100 Euro) aber aufs zusätzliche Bürgergeld wieder anrechnen lassen. Sich schwarz etwas dazuverdienen, wäre deshalb interessant für manche Arbeitnehmer, die das immer wieder den Arbeitgebern anbieten. Allerdings ist das verboten.