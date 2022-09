Bürgerinitiativen: Alles eine Frage des Maßstabs

Plus Warum ist die öffentliche Schelte in manchen Medien für Denkmalschutz so groß? Landsberg in dieser Form gäbe es ohne die Stadtheimatpfleger nicht. Warum man jetzt wohl die Denkmalschützer schützen muss. Ein Kommentar von LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Ja, viele Dinge sind eine Frage des Maßstabs. Und in Landsberg (das weiß man, wenn man hier geboren und aufgewachsen ist und nicht nur von außen beurteilt) gibt es vor allem eine große Liebe zu dieser Stadt und ihren Gebäuden oder ihren einzigartigen Baudenkmälern. Deshalb ist diese Stadt so schön und so gut erhalten geblieben. Und viele möchten, dass das auch im Stadtkern so bleibt. Im Moment ist man dabei andere Prioritäten zu setzen. Und neue andere Maßstäbe anzusetzen. Manchmal ist dieser Blick von außen hilfreich und lehrreich, aber er sollte nicht von oben herab und völlig ohne Verständnis für die Landsberger Gegebenheiten sein.

