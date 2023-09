Corona ist nicht vorbei: Was wir jetzt tun sollten

Plus Die Corona-Infektion in der Region Landsberg steigen. Droht eine neue Welle? Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Im Vergleich zur Hochphase der Corona-Pandemie steigen die Zahlen im Landkreis Landsberg aktuell auf sehr niedrigem Niveau. Kein Grund zur Panik, aber sicherlich ein Grund, wachsam zu sein und sich an wirksame Schutzmaßnahmen zu erinnern.

Die Nachfrage unserer Redaktion hat ergeben, dass zwischen Ammersee und Lech die Zahl derer steigt, die mit Corona-Symptomen beim Arzt vorstellig werden. Fachleute gehen zudem von einer hohen Dunkelziffer aus. Es wird beim Arzt oder im Krankenhaus nur noch bei Verdacht getestet, im Privaten nur in Ausnahmefällen. Gerade Infektionen ohne Symptome werden daher kaum mehr erkannt.