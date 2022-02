Corona-Situation: Die Politik darf die Heime nicht vergessen

Plus In Seniorenheimen braucht es klare Konzepte. Die Bewohnerinnen und Bewohner sollten auch vor der Vereinsamung geschützt werden, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Für lange Zeit lautete einer der wichtigsten, und von vielen Politikern gebetsmühlenartig wiederholten, Grundsätze in der Pandemie, die verwundbarsten und schwächsten Menschen in der Gesellschaft zu schützen. Inzwischen ist diese Forderung bestenfalls zu einer Randnotiz verkommen – zu laut sind die Rufe nach Lockerungen geworden. Der Corona-Ausbruch in einem Landsberger Seniorenheim zeigt jedoch, dass diese Einrichtungen auf gar keinen Fall vergessen werden sollten.

