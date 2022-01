Corona-Spaziergang und Gegendemo: Möge es friedlich bleiben

Plus LT-Redakteur Dominic Wimmer erachtet die Haltung des Landsberger Landratsamts zu den Corona-Spaziergängen und zur zunächst abgelehnten Gegendemonstration für nicht nachvollziehbar.

Recht haben und Recht bekommen ist manchmal zweierlei. So lautet ein altes Sprichwort. Recht kann durchaus unterschiedlich ausgelegt werden, wie die Diskussion um die unangemeldeten, aber vom Landratsamt geduldeten Spaziergänge der Corona-Kritiker und die zunächst nicht genehmigte Gegendemo von „ Landsberg bleibt bunt“ zeigt.