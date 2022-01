Corona-Spaziergang in Landsberg: Was ist eigentlich solidarisch?

Plus Nach dem Corona-Spaziergang von rund 1000 Menschen durch Landsberg sieht LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger jetzt das Landratsamt in der Pflicht.

Wir müssen alle umdenken. Viele sind nicht einverstanden mit den Corona-Maßnahmen und protestieren dagegen. Im kleinen Landsberg sind es inzwischen um die 1000, und das gibt zu denken, und zwar in mehrfacher Hinsicht.